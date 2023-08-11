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DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI ÖSYM TABLOSU BİLGİSİ | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları

Güncelleme Tarihi:

#DGS Kontenjanları 2023#DGS Taban Puanları#DGS
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 12:12

DGS taban puanları 2023 ve kontenjanları tablosu ÖSYM tarafından DGS sınav sonuçlarıın açıklanmasıyla gündem oldu. DGS sonuç ekranında adaylar sayısal ve sözel bölümden doğru ve yanlış cevap sayıları ile ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullandıkları DGS puanlarını öğrendi. DGS tercih maratonuna kısa bir zaman kala adaylar DGS taban puanları ve kontenjanlarına göre hareket edecek. ÖSYM tarafından açıklanacak DGS kılavuzunda adayların tercih edebileceği 4 yıllık bölümler yer alacak. 2023 DGS kontenjanları ve DGS kontenjanları ve adayların tercih sıralaması büyük önem taşıyacak. DGS taban puanları, üniversitelerin son olarak alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. Peki 2023 DGS Taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? DGS taban puanları açıklandı mı? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanlarıyla ilgili detaylar…

1/6DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI ÖSYM TABLOSU BİLGİSİ | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları



DGS kontenjanlarının belli olmasıyla beraber öğrencilerin tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümler netlik kazanacak. DGS sonuçları 11 Ağustos Cuma günü erişime açılırken sonuçların ardından ÖSYM DGS kılavuzunu adaylar ile paylaşacak. Kılavuzda adaylar için lisans programlarının koşulları ve açıklamaları, alım yaptığı puan türü , şartlarını ve lisans alan kodunu yer alacak. DGS tercih işlemleri, belirlenen tarihler aralığında internet üzerinden gerçekleştirilecek. DGS’de tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler ise 2023 DGS taban puanlarını gündemlerine aldı. DGS taban puanları, her yıl sınavların zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Bu yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına toplam 464 bin aday başvuru yaptı. DGS sınav sonuçları için kritik saatler başlarken gözler DGS taban puanlarına çevrildi. DGS yerleştirme işlemleri DGS puanları, tercihler ve lisans programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında yapılıyor. Peki 2023 DGS kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? İşte, DGS başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları…

2/6DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/6DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

4/6DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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5/6DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

6/6DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI ÖSYM TABLOSU BİLGİSİ | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

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