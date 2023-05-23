Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Depremzede öğrenciye burs desteği | Depremde yakınını kaybeden öğrenciye burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede Öğrenciye Burs#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan#Burs Başvuru Şartları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 00:00

Depremzede öğrenciye burs başvurusu şartları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verileceğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle sağlanacak olan depremzede öğrenciye burs başvurularının detayları da belli oldu. Peki, depremde yakınını kaybedenlere burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Depremzede öğrenciye burs desteği | Depremde yakınını kaybeden öğrenciye burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Depremde yakınlarını kaybeden öğrencilere burs başvurusunun detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınını kaybeden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceklerini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Başvuruların Bakanlığa yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.

2/3DEPREMDE YAKININI KAYBEDEN ÖĞRENCİYE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DEPREMDE YAKININI KAYBEDEN ÖĞRENCİYE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Erdoğan burs başvurusu için şunları söyledi;

Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik. Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler.

3/3BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz" demişti.

Öte yandan, kararname uyarınca OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Depremzede Öğrenciye Burs#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan#Burs Başvuru Şartları