Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (AFAD-KANDİLLİ 14 AĞUSTOS) Dün akşam deprem oldu mu? Son depremler listesinde günün meydana gelen depremleri

Deprem mi oldu nerede ve kaç şiddetinde sorularının yanıtları merak takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar hissetikleri küçük sarsıntılarda bile 'deprem mi oldu' sorusunun yanıtını internette araştırıyorlar. İşte Kandilli ve AFAD tarafından dakika dakika güncellenen son depremler listesi