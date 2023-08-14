Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (AFAD-KANDİLLİ 14 AĞUSTOS) Dün akşam deprem oldu mu? Son depremler listesinde günün meydana gelen depremleri

Güncelleme Tarihi:
SON DEPREMLER LİSTESİ 14 AĞUSTOS
|14-08-2023 06:09:34
|2.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 05:51:31
|1.5
|Merkez (Bolu)
|14-08-2023 05:34:21
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 05:27:47
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|14-08-2023 05:22:09
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 05:13:22
|1.5
|Darende (Malatya)
|14-08-2023 05:13:21
|1.4
|Gölmarmara (Manisa)
|14-08-2023 04:55:12
|1.4
|Akçadağ (Malatya)
|14-08-2023 04:45:19
|1.9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 04:43:56
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14-08-2023 04:31:13
|2.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 04:12:30
|1.2
|Torbalı (İzmir)
|14-08-2023 04:04:34
|1.7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.13 km] Menderes (İzmir)
|14-08-2023 04:04:21
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|14-08-2023 03:56:40
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|14-08-2023 03:46:09
|1.7
|Tufanbeyli (Adana)
|14-08-2023 03:18:28
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14-08-2023 03:09:38
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|14-08-2023 03:09:13
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|14-08-2023 03:06:20
|1.7
|Bala (Ankara)