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Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (AFAD-KANDİLLİ 14 AĞUSTOS) Dün akşam deprem oldu mu? Son depremler listesinde günün meydana gelen depremleri

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Deprem Mi Oldu#Nerede Deprem Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:54

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularının yanıtları belli belirsiz deprem hisseden veya çevre illerinde deprem olan vatandaşların sarsıntıların ardından internette aranan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında AFAD, saat 08.05'te merkez üssü İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. . Meydana gelen deprem İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi. İşte son depremler listesinde şuana kadar kaydedilen sarsıntıların listesi

1/4Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde (AFAD-KANDİLLİ 14 AĞUSTOS) Dün akşam deprem oldu mu Son depremler listesinde günün meydana gelen depremleri

Deprem mi oldu nerede ve kaç şiddetinde sorularının yanıtları merak takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar hissetikleri küçük sarsıntılarda bile 'deprem mi oldu' sorusunun yanıtını internette araştırıyorlar. İşte Kandilli ve AFAD tarafından dakika dakika güncellenen son depremler listesi

2/4AFADın verilerine göre İzmir Körfezinde 3.7 deprem

AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 deprem

AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.27 kilometre olarak açıklandı.

EN SON HABERLER

3/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.14 07:31:34 36.4987 36.1872 5.0 -.- 2.0 -.- BELEN (HATAY)
2023.08.14 06:59:28 40.4292 27.0438 14.0 -.- 2.6 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
2023.08.14 06:09:33 37.9968 36.4723 2.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 06:06:42 39.0217 29.9092 5.0 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.14 05:51:30 40.8918 31.7033 9.5 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU)
2023.08.14 05:49:50 37.7103 28.7180 16.7 -.- 1.7 -.- GEYRE-KARACASU (AYDIN)
2023.08.14 05:48:56 38.3673 37.1800 5.0 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 05:13:22 38.4155 37.5790 1.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.08.14 05:13:21 38.6967 28.0407 5.6 -.- 1.6 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
2023.08.14 04:55:09 38.1805 37.6823 5.0 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 04:53:30 35.3835 35.3517 90.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.08.14 04:45:18 37.4978 37.2127 4.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 04:32:11 37.3373 36.7013 5.3 -.- 1.7 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 04:31:13 38.1730 37.3475 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 04:04:33 37.9900 27.0925 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.14 03:56:40 38.2280 38.6387 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2023.08.14 03:46:07 38.3195 36.3770 17.1 -.- 1.5 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI)
2023.08.14 03:06:20 39.6045 33.2518 2.1 -.- 1.8 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA)
2023.08.14 03:04:35 38.3893 37.4540 5.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 02:53:02 37.9560 27.1410 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.14 02:33:46 38.0260 38.0215 5.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.14 02:30:35 38.0998 38.3267 5.0 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.08.14 02:29:36 38.2678 38.1882 8.9 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.14 02:24:47 38.1408 36.6373 7.6 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 02:20:59 38.3532 37.2680 4.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 01:57:52 38.1393 38.3870 8.8 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.14 01:40:53 38.7932 26.4855 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2023.08.14 01:38:56 38.4383 37.3440 1.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.08.14 01:28:01 38.4397 37.2158 6.4 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.14 01:22:07 37.6003 35.3392 5.0 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2023.08.14 01:18:21 40.7927 31.0960 11.2 -.- 2.4 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

4/4Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde (AFAD-KANDİLLİ 14 AĞUSTOS) Dün akşam deprem oldu mu Son depremler listesinde günün meydana gelen depremleri

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 AĞUSTOS

 

14-08-2023 06:09:342.4Göksun (Kahramanmaraş)
14-08-2023 05:51:311.5Merkez (Bolu)
14-08-2023 05:34:211.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
14-08-2023 05:27:472.0Yeşilyurt (Malatya)
14-08-2023 05:22:091.6Göksun (Kahramanmaraş)
14-08-2023 05:13:221.5Darende (Malatya)
14-08-2023 05:13:211.4Gölmarmara (Manisa)
14-08-2023 04:55:121.4Akçadağ (Malatya)
14-08-2023 04:45:191.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
14-08-2023 04:43:561.2Yeşilyurt (Malatya)
14-08-2023 04:31:132.2Elbistan (Kahramanmaraş)
14-08-2023 04:12:301.2Torbalı (İzmir)
14-08-2023 04:04:341.7Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.13 km] Menderes (İzmir)
14-08-2023 04:04:211.0Çelikhan (Adıyaman)
14-08-2023 03:56:401.7Pütürge (Malatya)
14-08-2023 03:46:091.7Tufanbeyli (Adana)
14-08-2023 03:18:281.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
14-08-2023 03:09:381.7Battalgazi (Malatya)
14-08-2023 03:09:131.3Pütürge (Malatya)
14-08-2023 03:06:201.7Bala (Ankara)

 

 

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