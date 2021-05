Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur? İşte Marmara Denizi'ndeki son durum..

“DENİZ SALYASI BİZİ DENİZDEN SOĞUTTU” Olta balıkçılığı yapan Ramazan Dereli ise ,“Müsilaj biz balıkçıları çok etkiledi. Müsilaj her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Şu an Marmara Denizi nefes alamaz hale geldi.



Ben oltacıyım olta atarken deniz salyası tellere takılıyor. Ağ atan arkadaşlarım 20 dakika sonra ağları çekmek zorunda kalıyor. Attıkları ağları bulamayanlar da var. Müsilaj son bir aydır kendini çok hissettirdi. Hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mart ayından bu yana 1 kilo istavrit tutabildim.



Eskiden 15 dakikada 3 kilo balık tutabiliyorduk. Deniz salyası bizi yıldırdı. Denizden, meslekten soğuttu. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.