Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden olur? İşte Marmara Denizi'ndeki son durum..

Kurbağalıdere'de korkutan görüntü! Deniz salyası tamamen kapladı İstanbul Kadıköy'deki Kurbağalıdere'de deniz salyası nedeniyle beyaz tabaka oluştu. Balıkçılar deniz salyasının her sene görüldüğünü ama bu yıl daha yoğun olduğunu söyledi. Öte yandan Marmara Denizi'ndeki deniz salyası su altını da sardı.



Kadıköy'de Kurbağalıdere'de su yüzeyinde, deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.



Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere'de de etkili oldu.



Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu ifade ettiler.



MARMARA DENİZİ'NDEKİ SALYA SU ALTINI DA SARDI



BİR süredir Marmara Denizi'nde yaşanan ve endişeye neden olan deniz salyası, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından su altında görüntülendi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik, Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde elde edilen görüntülerde, canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu gözlendi. Ceylan, deniz salyasının su altındaki izlerini 'trajedi' olarak nitelendirdi.