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Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı? YSK Başkanı açıkladı!

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#Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Kesin Seçim Sonuçları#Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur#2. Tur Oy Oranları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 11:54

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları netleşti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? 2. tur seçimlerde kaç oy kullanıldı? İşte, YSK Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023

1/4Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı YSK Başkanı açıkladı

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından adaylardan hiçbirinin yeterli oranda oy alamaması nedeniyle, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri yurtiçinde 28 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüksek oy oranına sahipti. Beklenen 2. tur kesin seçim sonuçları YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklandı. Peki, hangi aday kaç oy aldı? 2. tur seçimlerde kaç oy kullanıldı? İşte, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçları ve oy oranları...

2/4CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR KESİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR KESİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalası şu şekilde;

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

3/4Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı YSK Başkanı açıkladı

İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. 

4/4Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı YSK Başkanı açıkladı

Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır.

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