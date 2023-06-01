Cumhurbaşkanlığı 2. tur kesin seçim sonuçları 2023 || Hangi aday, kaç oy aldı? YSK Başkanı açıkladı!

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR KESİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalası şu şekilde;

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.