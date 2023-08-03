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CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize 'Hayırlı Cumalar' dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin!

Güncelleme Tarihi:

#Resimli Cuma Mesajları#Cuma Sözleri#Cuma Mesajları 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 20:32

Resimli cuma mesajları 2023 yılının en güzel seçeneklerle paylaşımlarda gönderileri süslüyor. Peygamberimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, 'güneşin doğduğu en hayırlı gün.' olarak bildirilen cuma gününün manevi hissiyatını yaşayan Müslümanlar, dualı ve ayetli cuma mesajları ile sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' sözlerini iletecekler. Özellikle mübarek muharrem ayı içerisinde en güzel cuma günü kutlama sözleri tercih nedeni olacak. Müminlerin haftalık bayramı olan cuma günü kardeşliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin sağlamlaştığı bereketli bir gün olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Cuma mesajlarını sevdiklerine iletmek isteyip, duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar için anlamlı, farklı, kısa ve uzun cuma mesajlarını listeledik... İşte, 4 Ağustos'a özel değişik, anlamlı, yeni, bol seçenekli duygulu cuma mesajları ve cuma sözlerinden alternatifler.

1/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin

4 Ağustos cuma günü mesajları 2023... Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter üzerinden bir cuma gününün gelmesiyle resimli ve fotoğraflı cuma mesajları paylaşılmaya başlandı. Müslümanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin de inşa edilmesine vesile olan en güzel cuma mesajları 'Cumanız mübarek olsun' sözlerine tercüman oluyor. Bir cuma gününe daha kavuşmanın sevincini yaşayanlar dualı, ayetli ve farklı cuma mesajlarına ilgi gösteriyor. Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza cuma sözlerinizi iletmek istiyorsanız, resimli ve anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 4 Ağustos yeni, kısa, uzun, farklı cuma günü kutlama sözleri ve mesajları.

2/10CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

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3/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

4/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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5/10ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

6/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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7/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

8/10DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

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9/10FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

10/10CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2023 (En güzel cuma günü kutlama sözleri) | Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerini anlamlı, farklı, dualı, hadisli, değişik, ayetli ve yeni cuma mesajları ile iletin

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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