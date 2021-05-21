Cuma mesajları 2021: Hadisli, ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajı seçenekleri ile 'Hayırlı Cumalar' dileyin!

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”



"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…