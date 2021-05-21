Cuma mesajları 2021: Hadisli, ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajı seçenekleri ile 'Hayırlı Cumalar' dileyin!

Resimli cuma mesajları bir cuma gününe daha kavuşan Müslümanların gönderilerini taçlandıracak. Anlamlı, farklı ve yeni cuma mesajları bu mübarek günün önemini vurgulamak için Whatsapp, SMS ve Facebok'ta en güzel seçenekleri ile paylaşılacak. Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma gününde resimli cuma mesajları için kısa ve uzun alternatifler bu hafta da ön planda olacak. Cuma mesajları ile sevdiklerine, akrabalarına ve uzaktaki yakınlarına güzel dileklerini iletecek olanlar manevi hissiyat taşıyan hadisli, ayetli, dualı cuma mesajlarına yöneliyor. Sizler de hiç duyulmamış 2021'in en güzel cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte 'Hayırlı Cumalar' dilemek için 21 Mayıs'a özel bol seçenekli cuma mesajı ve sözleri.
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Cuma mesajları 2021 yılının en güzel sözleri ile perşembe gecesinden paylaşılmaya başlandı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren, sevgi ve kardeşlik ikliminin yayıldığı bu manevi günde en güzel ve anlamlı cuma mesajları Müslümanlar arasındaki bağların kuvvetlenmesine vesile olacak. Ayetli, uzun ve kısa cuma mesajlarından bu hafta da farklı ve yeni cuma mesajları tercih nedeni olacak. İyilik, güzellik, bolluk ve bereketin yaygınlaştığı bu anlamlı günde sizler için en güzel, farklı, yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik.
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim..
Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah..
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
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Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
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DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5.
AyetKendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.
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"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
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"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)