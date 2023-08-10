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CUMA HUTBESİ KONUSU 11 AĞUSTOS 2023: Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı! (Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?)

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#Cuma Hutbesi#11 Ağustos Cuma Hutbesi Konusu#Cuma Hutbesi Pdf Metni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 19:08

11 Ağustos cuma hutbesi konusu ve metni belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi PDF metnini erişime açtı. Cuma namazı öncesinde Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan cuma hutbesinde, Sıla-i rahimin aile, akraba ve komşularla güzel ilişkiler kurmak olduğu vurgulanarak, "Sıla-i rahim, sadece bizimle ilişkilerini devam ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte sıla-i rahim, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır. " ifadeleri kullanıldı. 11 Ağustos cuma hutbesi tam metni Diyanet'in internet adresinden PDF olarak da indirilebilecek. Peki, cuma hutbesinin konusu nedir? İşte, 11 Ağustos cuma hutbesinin konusu ve metni hakkında bilgiler.

1/5CUMA HUTBESİ KONUSU 11 AĞUSTOS 2023: Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı (Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir)

Cuma hutbesi konusu nedir sorusu Diyanet tarafından yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Ağustos tarihli cuma hutbesini yayınlandı. Cuma namazı öncesi 81 ildeki camilerde okunacak olan hutbenin konusu bu hafta "Sıla-i Rahim, Rahmet ve Bereket Vesilemiz" olarak belirlendi. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) hadis-i şeriflerinin de yer aldığı hutbede, "Rahmet vesilesi olan sıla-i rahimi ihmal etmeyelim. Sıla-i rahimin bereketinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Anne-babamızın gönlünü hoş tutalım." denildi. İşte, 11 Ağustos 2023 cuma hutbesi metni PDF ekranı.

2/5SILA-İ RAHİM: RAHMET VE BEREKET VESİLEMİZ

SILA-İ RAHİM: RAHMET VE BEREKET VESİLEMİZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “…Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının...”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden, akrabalık bağını devam ettirsin.”

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3/5CUMA HUTBESİ KONUSU 11 AĞUSTOS 2023: Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı (Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir)

Aziz Müminler!

Müminler olarak gözetmemiz gereken önemli değerlerden biri de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim; ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel ilişkiler kurmaktır. Onlarla bağlarımızı koparmamaktır. Sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. İhtiyaç duydukları anda yardımlarına koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup kaldırmaktır. Birbirimize şefkat, merhamet ve muhabbetle destek olmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

Sıla-i rahim, sadece bizimle ilişkilerini devam ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte sıla-i rahim, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır. Nitekim sahabeden biri Peygamberimiz (s.a.s)’e gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü! Ben akrabalarımla ilişkilerimi sıcak tutmaya, irtibatımı devam ettirmeye çalışıyorum, onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar.

Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.” demişti. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s), o sahabeye şöyle buyurmuştu: “Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah’ın yardımı seninledir.”

4/5CUMA HUTBESİ KONUSU 11 AĞUSTOS 2023: Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı (Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir)

Değerli Müminler!

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. İstediğimiz anda dünyanın diğer ucundaki insanlarla hem sesli hem de görüntülü irtibat kurabiliyoruz. Ancak bütün bu gelişmelerin aksine gün geçtikçe birbirimizden daha da uzaklaşıyor, en yakınımız olan anne babamızı dahi ihmal edebiliyoruz. Her geçen gün kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor ve bireyselleşiyoruz. Günümüzde, gözbebeği evlatlarının yolunu gözleyen, yalnızlığa terk edilmiş nice ana-babalar var. Halinin hatırının sorulmasını bekleyen nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını dileyen nice yakınlarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız var.

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5/5CUMA HUTBESİ KONUSU 11 AĞUSTOS 2023: Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı (Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir)

Aziz Müslümanlar!

Rahmet vesilesi olan sıla-i rahimi ihmal etmeyelim. Sıla-i rahimin bereketinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Anne-babamızın gönlünü hoş tutalım. Akrabalarımızdan samimiyet ve muhabbeti, selamı ve içten bir tebessümü esirgemeyelim. Bayramlarda, düğün ve cenazelerinde onları yalnız bırakmayalım. Çocuklarımız, büyüklere hürmet etmeyi, yakınlarımızı sevindirmeyi bizden öğrensin. Yavrularımız, sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını, üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını bizden görsün.

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in bir hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Sıla-i rahim, Rahmân olan Allah’tan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür; kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.”

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