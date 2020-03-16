Corona virüsünde son dakika bilgileri | Corona virüsü Türkiye vaka sayısı ile ilgili açıklama
Corona virüsünde son dakika bilgileri dünyanın dört bir yanında kaygıyla ve merakla takip ediliyor. Virüs, tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtiliyor. Artarak devam eden corona virüs vakaları nedeniyle, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilemiş ve çoğu aktivite durma noktasına geldi. Coronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda. Peki, Türkiye'de son durum ne? Türkiye'den kaç kişi corona virüsünden etkilendi? İşte corona virüsünde son dakika bilgileri
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Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp Türkiye’ye de sıçrayan corona virüsü dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dünya genelinde 126 bini aşkın kişiyi etkileyen yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Türkiye’deki durumla ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı son açıklamada vaka sayısının yükseldiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgınına yakalandı. Corona virüsüne yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi. Peki, Türkiye'nin corona virüsü mücadelesinde son 24 saatte neler oldu? İşte corona virüsü ile ilgili son durum ve Türkiye’deki vaka sayısıyla ilgili son dakika bilgileri…
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Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Umreden dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında "karantina mantığıyla" ayrı odalara yerleştirildi.
Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
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Koca, umreden gelen vatandaşlara yönelik tedbirlere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım. Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı.
Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirildiğini ve 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını söyledi.
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Gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, hastanelerin yoğun bakımında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personelden yurt dışı seyahat öyküsü bulunanların 14 gün kuralına uymalarını istedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.
Başkanlık, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart'ta hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, belirledikleri meslek liselerinde üretilen dezenfektanların, okullardaki temizlik çalışmalarında kullanıldığını söyledi.
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Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.
Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi. Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.
Testin sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.
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Aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebilecek
Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda. Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.
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Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, evden çalışması uygun görülen personel sayısını bildirerek muafiyet ve teşviklerden nisan sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceği açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip işletmelerin, muafiyetler ve teşviklerden yararlanabilmeleri için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
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Kovid-19 salgın riski tedbirleri kapsamında ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ortak karar alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir. İki aylık bu 'geçici' uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.
Söz konusu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak 'uzaktan çalışma' konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir."
Bakan Varank Twitter'dan duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgın riski nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ortak karar aldıklarını belirterek, "Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin Nisan ayı sonuna kadar evden çalışabilmesinin önü açıldı." ifadelerini kullandı.