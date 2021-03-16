Çok yüksek riskli iller belli oldu mu? İşte 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı'
İllerin risk durumu Covid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrılmıştı. Vaka sayısı belli bir sayıyı aşan illerin rengi kırmızıyla belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. 100 bin kişide vaka sayısı 100'ün üstü olan iller dikkat çekti. İşte yeni haritada çok yüksek riskli iller
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Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Yayınlanan haritada illerin risk durumunda renkler ayırt edici oluyor. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre ayrıldılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, '7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.' ifadelerini kullanmıştı.15 Mart tarihli kabine toplantısı ardından gözler güncel risk haritasına, özellikle yüksek riskli illere çevrilmişti. Beklenen verilen 15 Mart akşamında geldi.
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Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı. Öte yandan İstanbul'da 178.25, Ankara'da 68.53, İzmir de ise 78.57 olarak açıklandı.
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Haritaya göre; 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, Kilis, Konya ve Edirne oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olarak görüldü.