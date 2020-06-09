Çocuklar ve yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak sorusu ve 0-18 yaş grubundakilerin ailelerle seyahat izninin olup, olmadığı en merak edilen sorular arasında yer alıyor. Seyahat kısıtlamasının tüm illerimizde kaldırılması ile birlikte tatil planı olanlar 0-18 yaş grubunun nasıl seyahat edebileceğini merak ediyorlar. 0-18 yaş grubu da ailesi ile birlikte seyahat edebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi.







0-18 YAŞ GRUBU AİLE İLE SEYAHAT EDEBİLECEK



Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Karar ardından sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan çocukların durumu merak konusu oldu.



Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.