Çocuklar ve yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
65 yaş üstü ve 0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü normalleşme sürecinde alınan yeni kararları duyurdu. Restoran ve kafelerin çalışma saatlerinde yapılan değişiklik ve düğün salonlarının 1 Temmuz'da başlayacağını açıklayan Erdoğan, 65 yaş üstü ve 0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgiler de verdi. Yeni karara göre 18 yaş altı kısıtlaması ebeveynlerin yanında olması koşuluyla kaldırıldı. İşte, ayrıntılar...
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Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak sorusu ve 0-18 yaş grubundakilerin ailelerle seyahat izninin olup, olmadığı en merak edilen sorular arasında yer alıyor. Seyahat kısıtlamasının tüm illerimizde kaldırılması ile birlikte tatil planı olanlar 0-18 yaş grubunun nasıl seyahat edebileceğini merak ediyorlar. 0-18 yaş grubu da ailesi ile birlikte seyahat edebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi.
0-18 YAŞ GRUBU AİLE İLE SEYAHAT EDEBİLECEK
Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Karar ardından sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan çocukların durumu merak konusu oldu.
Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
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18-65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;
Hiçbir salgının, tehdidin ülke olarak birliğimizden kardeşliğimizden büyük olmadığı inancıyla devam ediyoruz.
Bu haftadaki toplantımızda aldığımız kararlar,
Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır.
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Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.
65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.
18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.
Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacabilecektir.Aldığımız kararların milletimize faydalalı olmasını istiyoruz.