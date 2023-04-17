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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı 17 Nisan (bilet-ikramiye) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu; 161 milyon TL devretti

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 22:26

Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen 17 Nisan 2023 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de takip edildi. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, tam 161.821.824,22 TL devretti. Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye bilgileri öğrenilecek. İşte, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı 17 Nisan (bilet-ikramiye) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu; 161 milyon TL devretti

17 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesiyle çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayında saat 21:30'da başladı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 5 bilen 2 kişi 354.708,00 TL kazandı. Çekiliş sonrası gözler Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Nisan 2023 günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı 17 Nisan (bilet-ikramiye) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu; 161 milyon TL devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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