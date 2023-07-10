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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CANLI ÇEKİLİŞ) SORGULAMA || Milli Piyango Online 10 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 22:55

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından 10 Temmuz Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 240.794.229,50 TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilenler ve 4 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 10 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve online ikramiye sorgulama ekranı...

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CANLI ÇEKİLİŞ) SORGULAMA || Milli Piyango Online 10 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Haftanın heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi günü saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilen 3 talihli ise 1.969.879,25 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Temmuz 2023 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

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3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CANLI ÇEKİLİŞ) SORGULAMA || Milli Piyango Online 10 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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