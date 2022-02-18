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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? 422 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu

#Personel Alımı#Resmi Gazete#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 422 sözleşmeli personel alımı yapılacak.8 Şubat tarihinde başlayan başvurular e-Devlet üzerinden ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ekranı ile tamamlanacak. Sözleşmeli personel ilanına başvuracak adaylarda lisans ve ön lisans mezunu olma şartı aranacak. Başvurular önümüzdeki hafta sona erecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte, başvurular hakkında detaylar.

1/5Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek 422 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu

Çevre, Şehircilik Bakanlığı personel alımında son günlere girildi. Adayların heyecanla beklediği 422 sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri 8 Şubat'ta başlamıştı. Mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli kadroları için yapılacak personel alımında adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri temin edilecek. Başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59'da sona erecek.

2/5422 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

422 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

3/5Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek 422 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilecek ve Bakanlığımız tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/5BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmetsözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veyasözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflıfeshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5/5Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek 422 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veyahükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata vehayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığakarşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan birsoruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g. Askerlik durumu itibariyle;

· Askerlikle ilgisi bulunmamak

· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfageçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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#Personel Alımı#Resmi Gazete#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı