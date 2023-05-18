Bursluluk sınavı takvimi 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, başladı mı? MEB İOKBS sınav tarihini duyurdu!

İOKBS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere uygulanan bursluluk sınavında adaylar üç yöntem ile sınava başvurabilir. İOKBS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile başvuru şartları belli olacak. Şartları sağlayan adayların aileleri okul müdürlüklerinden bizzat başvurularını iletebilir.



Ayrıca meb.gov.tr adresinden veya e-Okul’dan T.C. kimlik numarası ve şifre girişi ile birlikte bursluluk sınavı başvurusu tamamlanır. Öğrencilerin sınava gireceği yerler ise sınav giriş belgesinin ilan edilmesiyle belli olur. Sınav giriş belgesi üzerinde okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.