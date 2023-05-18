Bursluluk sınavı takvimi 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, başladı mı? MEB İOKBS sınav tarihini duyurdu!

İOKBS sınavı ya da bursluluk sınavı başvurusu ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı takvime göre bu sene 3 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği bursluluk sınavı başvuruları, MEB'in belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri Mayıs ayında başlarken 2023 yılı başvuru tarihine gözler çevrildi. Sınava başvuru yapabilecek öğrenci şartları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kişi başına düşen gelire belirleniyor. Peki, bursluluk sınavı başvurusu ne zaman? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılar.