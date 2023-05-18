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Bursluluk sınavı takvimi 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, başladı mı? MEB İOKBS sınav tarihini duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Bursluluk Sınavı Tarihi#Bursluluk Sınavı Ne Zaman#Bursluluk Sınavı Başvurusu 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 21:33

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı uygulama sınav kılavuzu ile bursluluk sınavı ne zaman sorusu yanıt buldu. Öğrencilerin haftalardır beklediği 2023 İOKBS sınav tarihi takvimle beraber netlik kazandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) eylül ayında organize edilecek. Bursluluk sınavı giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve öğrenciler kişisel bilgileri ile çıktı alabilecekler. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İşte, 2023 bursluluk sınavı tarihi ve konuyla ilgili bilgiler...

1/5Bursluluk sınavı takvimi 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, başladı mı MEB İOKBS sınav tarihini duyurdu

İOKBS sınavı ya da bursluluk sınavı başvurusu ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı takvime göre bu sene 3 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği bursluluk sınavı başvuruları, MEB'in belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri Mayıs ayında başlarken 2023 yılı başvuru tarihine gözler çevrildi. Sınava başvuru yapabilecek öğrenci şartları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kişi başına düşen gelire belirleniyor. Peki, bursluluk sınavı başvurusu ne zaman? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılar.

2/52023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

3/5İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılının başvuru takvimini yayınlamadı. Kısa süre içerisinde İOKBS başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl başvuruların Haziran ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/5İOKBS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İOKBS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere uygulanan bursluluk sınavında adaylar üç yöntem ile sınava başvurabilir. İOKBS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile başvuru şartları belli olacak. Şartları sağlayan adayların aileleri okul müdürlüklerinden bizzat başvurularını iletebilir.

Ayrıca meb.gov.tr adresinden veya e-Okul’dan T.C. kimlik numarası ve şifre girişi ile birlikte bursluluk sınavı başvurusu tamamlanır. Öğrencilerin sınava gireceği yerler ise sınav giriş belgesinin ilan edilmesiyle belli olur. Sınav giriş belgesi üzerinde okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.

5/5İOKBS SINAVI SORU SAYILARI

İOKBS SINAVI SORU SAYILARI

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Türkçe 25
2 Matematik 25
Fen Bilimleri 25
Sosyal Bilgiler 25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 25
Matematik 25
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

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