Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bugün Şaban ayının kaçı 2022? Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri

#Bugün Şaban Ayının Kaçı 2022#Şaban Ayı#Şaban Ayı İbadetleri

Müslüman alemi için kutsal üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayı tarihleri ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sogulanmaya devam ediyor. Çeşitli ibadetlerin yapıldığı bugün Şaban ayının kaçı 2022? İşte Şaban ayı tarihleri ve ibadetleri...

1/4Bugün Şaban ayının kaçı 2022 Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri

Recep ayının bitişinin ardından Miladi takvime göre sıradaki önemli üç aylardan olan Şaban ayı başlamış oldu. Peki, Bugün Şaban ayının kaçı 2022? Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri ve ibadetleri...

2/4Bugün Şaban ayının kaçı 2022 Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri

Diyanet takvimine göre 4 Mart 2022 tarihinde başlayan Şaban ayının 13 Mart Pazar bugün 10. günü idrak ediliyor.

3/4ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022

ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

4/4ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE İBADETLERİ

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE İBADETLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün Şaban Ayının Kaçı 2022#Şaban Ayı#Şaban Ayı İbadetleri