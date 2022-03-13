Recep ayının bitişinin ardından Miladi takvime göre sıradaki önemli üç aylardan olan Şaban ayı başlamış oldu. Peki, Bugün Şaban ayının kaçı 2022? Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri ve ibadetleri...
Diyanet takvimine göre 4 Mart 2022 tarihinde başlayan Şaban ayının 13 Mart Pazar bugün 10. günü idrak ediliyor.
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,