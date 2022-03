Bugün Şaban ayının kaçı 2022? Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihleri

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE İBADETLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.



Ardından 100 defa:



Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.



Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.



Ardından 100 defa:



Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.



Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:



Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.



Ardından 100 defa:



Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,