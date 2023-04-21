BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

Ramazan Bayramı erken saatlerde eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İlaç tedariki ve diğer sağlık hizmetleri için eczanelere gidecek olanlar ile aile hekimlerine başvuracak olanlar, Ramazan Bayramı'nda sağlık kurumlarının çalışma saatlerine odaklandı. 3,5 gün süren Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Peki, bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023 sorgulama ekranı...