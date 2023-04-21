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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

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#Bugün Eczaneler Açık Mı#Bayramda Eczaneler#Bayramda Hastaneler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:36

Ramazan Bayramı ile birlikte eczanelerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler nöbetçi eczane arayışlarına hız kazandırdı. Ramazan Bayramı resmi tatiller arefe günü öğleden sonra başladı. Bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda (21 Nisan) eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler 2023 listesi...

1/4BUGÜN ECZANELER AÇIK MI Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

Ramazan Bayramı erken saatlerde eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İlaç tedariki ve diğer sağlık hizmetleri için eczanelere gidecek olanlar ile aile hekimlerine başvuracak olanlar, Ramazan Bayramı'nda sağlık kurumlarının çalışma saatlerine odaklandı. 3,5 gün süren Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Peki, bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023 sorgulama ekranı...

2/4BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

İL İL NÖBETÇİ ECZENELER İÇİN TIKLAYINIZ

3/4BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek. Arefe günü saat 13.00'dan sonra tatile başladı ve bayram süresinde kapalı olacak.

4/4BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

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