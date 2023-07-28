Bugün aşure günü mü? Aşure günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure Günü oruç tutumak doğru bulunmaz.