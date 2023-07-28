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Bugün aşure günü mü? Aşure günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Güncelleme Tarihi:

#Aşure Günü#Aşure Günü Orucu#Muharrem Ayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 08:12

Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü oldukça önemli ve değerlidir. Bugün aşure günü mü? sorusu da 28 Temmuz Cuma günü itibarıyla merak edilip araştırılıyor. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü kaç gün oruç tutulur ve nasıl niyet edilir?

1/4Bugün aşure günü mü Aşure günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir

İslam dininde oldukça önemli bir ay olan Muharrem ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında aşure günü yer almaktadır. Bu değerli dönemde ise aşure günü orucu tutulur ve farklı ibadetler yerine getirilir. Muharrem ayı orucu, İslam takvimindeki ilk ay olan Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde tutulan nafile oruçlardır. İşte aşure orucu ile ilgili tüm detaylar…

2/4AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

Aşure Günü oruç tutulur mu sorusu Muharrem ayının 10’una girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması bulunuyor. Buna göre;

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

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3/4Bugün aşure günü mü Aşure günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure Günü oruç tutumak doğru bulunmaz.

4/4AŞURE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

AŞURE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre oruç ve niyet hakkında yer alan ifadeler şöyle;

Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.

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