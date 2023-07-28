Bugün aşure günü mü? Aşure günü oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?
Aşure Günü oruç tutulur mu sorusu Muharrem ayının 10’una girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması bulunuyor. Buna göre;
"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"