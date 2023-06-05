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BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak, TMO buğday fiyatları ne kadar olacak? Eski Bakan Kirişci açıklamıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Buğday Fiyatları#TMO#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 19:47

Buğday alım fiyatları 2023, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açıklaması ile netlik kazanacak. Türkiye'nin önemli hububat üretimlerinden olan buğday alım fiyatlarının açıklanması için üreticilerin beklentileri arttı. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Eski Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 2022 yılı fiyatlarının 5 Haziran'da açıklandığını hatırlatarak bu sene ise piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak gereken fiyatı duyuracaklarını bildirmişti. TMO tarafından Her sene sert buğday ve kaliteli buğdayın fiyatları türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki, buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak, TMO buğday fiyatları ne kadar olacak Eski Bakan Kirişci açıklamıştı

Buğday taban fiyatları ne zaman açıklanır sorusu buğday hasadının gelmesiyle gündemde yer aldı. Birçok bölgede başlayan yeni buğday hasadı sezonuyla beraber taban fiyatlar için çiftçilerin beklentileri yoğunlaştı. Seçimlerden önce eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. " demişti. Peki, buğday fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

2/4BUĞDAY FİYATLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BUĞDAY FİYATLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs seçimlerinden önce Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu;

"Gerek Toprak Mahsulleri Ofisimizin gerekse özel sektöre ait lisanslı depolarımızın tamamı üreticilerimiz isterse ürünlerini hasat edip ürünlerini bu depolarda muhafaza edebilirler. Biz fiyat açıkladığımızda kendi tercihlerini hayata geçirebilirler. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatları açıkladığımızda üretici kendi kararını verecek, depolardaki ürünlerini satmış olacak. Geçtiğimiz yılı örnek alacak olursak, 2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız. 2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız."

3/4BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak, TMO buğday fiyatları ne kadar olacak Eski Bakan Kirişci açıklamıştı

Henüz buğday alım fiyatları belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde ye vereceğiz.

4/42022 YILINDA BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU

2022 YILINDA BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları;

Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton,

Arpa için ise 5.500 TL/Ton, olarak 05/06/2022 tarihinde açıklanmıştı.

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#Buğday Fiyatları#TMO#Tarım Ve Orman Bakanlığı