Cuma mesajları (en çok beğeni alan ve paylaşılan)... Resimli, ayetli ve sureli cuma mesajları

Cuma mesajları günün en çok araştırılan konularından biri. Bugün 2020 şubat ayının üçüncü cuma namazı kılınacak ancak namaz ibadeti öncesinde Müslümanlar bir cuma gününe daha kavuşmanın verdiği mutluluğu cuma mesajları ile dile getiriyor. Bazı cuma mesajları ayet ve sureleri hatırlatırken, bazıları uzakta olan sevdiklerimiz için kalplerimizden geçen duaları iletmek de vesile oluyor. Henüz aradığı cuma mesajını bulamamış olanlar için en güzel ve en farklı resimli cuma mesajlarını derledik. Sizler de ayetli, sureli veya resimli cuma mesajlarından birini seçerek uzakta olan sevdiklerinize onları her daim hatırladığınızı gösterebilirsiniz.