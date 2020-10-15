Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2020 bekçi alımı için gözler EGM'de

Bekçi alımlarında son durum binlerce aday tarafından merak ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmesi üzerine 400 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra sınava tabi tutulan adaylar, sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
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Bekçi alımı başvuruları 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Başvurular ardından çeşitli aşamalardan geçip başarılı sayılan 400 bekçi, görev yapacak.
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BEKÇİ ALIMINDA SON DURUM
Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Polis Akademisi’nden henüz bir açıklama gelmiş değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
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BEKÇİLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.
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Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.