BEDELLİ ASKERLİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: Başvuru hakkı değişikliği Resmi Gazete'de yayımladı

HAK ELDE EDİP VAZGEÇEN YENİDEN BAŞVURAMAYACAK

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek. Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.