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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ| Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılıyor? 2023 Temmuz bedelli askerlik parası hesaplama

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 09:50

Bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle gündemde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte bedelli askerlik ücreti 104.084,16 TL olmuştu. Temmuz-Aralık 2023 bedelli askerlik başvurusunu yapacak olanlar yeni memur zammına göre belirlenecek olan ücretlere tabi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle bedelli askerlik ücreti memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 temmuz ne kadar olacak, nereye yatırılıyor? İşte, bedelli askerlik ücreti hesaplama bilgileri...

1/4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ| Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılıyor 2023 Temmuz bedelli askerlik parası hesaplama

Temmuz 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 olurken, gözler memur zammına göre belirlenen bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Temmuz ve Aralık 2023 dönemlerinde geçerli olan bedelli ücreti başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler tarafından, kamu bankalarına ödenebilecek. Ancak bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...

2/42023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklanacak.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı. Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenmişti.

Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ve ek bede tutarı memur aylık katsayı ile hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz Ocak- Haziran ayındaki hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

4/4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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