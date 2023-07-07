BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ| Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılıyor? 2023 Temmuz bedelli askerlik parası hesaplama

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik ve ek bede tutarı memur aylık katsayı ile hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz Ocak- Haziran ayındaki hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.