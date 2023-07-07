BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ| Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılıyor? 2023 Temmuz bedelli askerlik parası hesaplama

Temmuz 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 olurken, gözler memur zammına göre belirlenen bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Temmuz ve Aralık 2023 dönemlerinde geçerli olan bedelli ücreti başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler tarafından, kamu bankalarına ödenebilecek. Ancak bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...