Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı eczanelerin ve sağlık ocaklarının durumu gündeme geldi. Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edilecek. 26 Haziran ve 27 Haziran günleri de idari izin kapsamına alındı. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlar toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak. Peki, Bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü? 2023 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, özel poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?