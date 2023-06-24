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Bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü? 2023 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, özel poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu?

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#Bayramda Hastaneler Açık Mı#Bayramda Sağlık Ocakları Açık Mı#Bayramda Aile Hekimleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 10:10

Kurban Bayramı öncesi bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları) ile hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran'da başlıyor. Dört gün sürecek olan bayramda acil reçete, muayene gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü? sorularının yanıtlarını arıyorlar. 2023 Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verilmişti. Peki, Bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü? 2023 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, özel poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...

1/3Bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü 2023 Kurban Bayramında sağlık ocağı, özel poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu

Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı eczanelerin ve sağlık ocaklarının durumu gündeme geldi. Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edilecek. 26 Haziran ve 27 Haziran günleri de idari izin kapsamına alındı. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlar toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak. Peki, Bayramda ve arefe günü aile hekimleri (sağlık ocakları), hastaneler açık mı, yarım gün mü? 2023 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, özel poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

2/3AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram tatili günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

3/3BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da 9 günlük bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-bayramda-ve-arefe-gunu-eczaneler-acik-mi-kapali-mi-2023-kurban-bayrami-eczaneler-calisiyor-mu-saat-kaca-kadar-acik-42288743

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