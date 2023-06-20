Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, bayramda hava durumunu şöyle değerlendirdi:



Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, Bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.



Sıcaklık bugün İstanbul’da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi’nden itibaren yağış başlıyor.