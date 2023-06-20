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Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...

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#Hava Durumu#Bayramda Hava Nasıl Olacak#Kurban Bayramı'nda Yağmur Yağacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:27

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji hava durumu raporlarına göre hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bayram için hava durumu tahminini paylaştı. Peki, bayramda hava nasıl olacak, yağmurlu mu? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri...

1/3Bayramda hava nasıl olacak Kurban Bayramında yağmur yağacak mı İşte hava durumu tahminleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili için hava durumu raporu merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken bayramda yağış olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

2/3BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, bayramda hava durumunu şöyle değerlendirdi:

Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, Bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.

Sıcaklık bugün İstanbul’da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi’nden itibaren yağış başlıyor.

3/3BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-26 Haziran tarihleri arası için paylaştığı verilere göre; "Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."

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#Hava Durumu#Bayramda Hava Nasıl Olacak#Kurban Bayramı'nda Yağmur Yağacak Mı