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BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İL İL 2023 | Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 23:18

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini, il il resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı. Milyonlarca Müslüman 28 Haziran Çarşamba sabahı abdestlerini alarak Kurban Bayramı namazını kılmak üzere ikamet ettikleri bölgelerdeki camilere gidecek. Tüm illerin bayram namazı vakitleri birkaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in açıkladığı İzmir, Ankara, İstanbul bayram namazı saati ile birlikte camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisine göre tüm illerin bayram namazı saati...

1/4BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İL İL 2023 | Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri belli oldu

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? sorusu Müslümanların gündemine geldi. Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre il il Kurban Bayramı namazı saatleri https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bayram namazı saat 06:10'da kılınacak. Peki, bayram namazı ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri.

2/4BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

İSTANBUL: 06:10

ANKARA: 05:57

İZMİR: 06:24

BURSA: 06:12

ADANA: 05:54

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.

Bu tekbirleri getirmek vaciptir. Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır. Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

4/4KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

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