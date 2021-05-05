Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi için tarih detayı

İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;



- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,



- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,



- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,



- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.