Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi için tarih detayı
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, emeklilerin 1100 TL olarak güncellenen bayram ikramiyesini Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK için belirlenen tarihlerde çekebileceği aktarıldı. Bayram ikramiyesi çekmek isteyen emekliler, sokağa çıkma yasağında kendilerine en yakın ATM'lere gidebilecek. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bayram ikramiyesi için yatacak olan tarih belli oldu. 6-7 Mayıs tarihlerinde emeklilerin maaş aldıkları kuruma bağlı olarak hesaplara yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, ATM'ler aracılığıyla alınabilecek. İşte, emekli bayram ikramiyesi ve maaşları hakkında yapılan açıklamalar
2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların, bayram ikramiyelerini alacağını tarihi duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
3
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.
4
İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.