Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum!
Milyonların merakla beklediği 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ikramiyenin tutarını açıkladı. Şimdi ise bu ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü, söz konusu ödemelerin bankalara yapılacağı zaman diliminde. Emekliler, 1100 Lira tutarındaki ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, 2021 bayram ikramiyesi ödemesinde son durum...
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Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti.
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Bu bilgiler ışığında, 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.