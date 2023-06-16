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Başarılı öğrencilere 5 bin TL karne hediyesi 2023 || Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? Takdir – teşekkür belgesi alana ne kadar burs veriliyor?

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#Başarı Teşvik Programı#Başarı Bursu#Karne Hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 11:46

Başarı teşvik programı başvuruları okulların kapanmasıyla birlikte gündeme geldi. Bugün Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karnesini eline alıp yaz tatiline başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz dönemlerde müjdesi verilen başarı teşvik programı kapsamında öğrencilere 5 bin TL’ye kadar para yardımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve belge alıp sınavlarda başarılı olan öğrenciler başarı teşvik programına dahil edilecek. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" demişti. Peki, Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? Takdir – teşekkür alan öğrenciler burs alabiliyor mu?

1/5Başarılı öğrencilere 5 bin TL karne hediyesi 2023 || Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır Takdir – teşekkür belgesi alana ne kadar burs veriliyor

Bugün okulda karnesini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlıyor. Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? sorusu da dereceye giren ya da üstün başarı sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemde yaptığı açıklamada devlet okulunda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine asgari ücretin %60’ı oranında maddi destek verileceğini açıklamıştı. Karnelerini alan öğrenciler de konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Taktir – teşekkür belgesi alanlara burs veriliyor mu? İşte başarı teşvik programı şartları ile ilgili detaylar…

2/5BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Karne gününün gelmesi ve öğrencilerin başarı belgelerini almasıyla birlikte başarı teşvik programı yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" cümlelerine yer vermişti.

3/5Başarılı öğrencilere 5 bin TL karne hediyesi 2023 || Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır Takdir – teşekkür belgesi alana ne kadar burs veriliyor

Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak. Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleşen merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına varan tek seferlik başarı desteği elde edebilecek. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek verilecek.

4/5BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. Yaz tatili sırasında gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

5/5TAKDİR – TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLER BAŞARI BURSU ALABİLİYOR MU

TAKDİR – TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLER BAŞARI BURSU ALABİLİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların akabinde bu durum, takdir teşekkür alan öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı ile merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir netlik bulunmuyor.

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#Başarı Teşvik Programı#Başarı Bursu#Karne Hediyesi