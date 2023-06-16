Başarılı öğrencilere 5 bin TL karne hediyesi 2023 || Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? Takdir – teşekkür belgesi alana ne kadar burs veriliyor?

Bugün okulda karnesini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlıyor. Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? sorusu da dereceye giren ya da üstün başarı sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemde yaptığı açıklamada devlet okulunda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine asgari ücretin %60’ı oranında maddi destek verileceğini açıklamıştı. Karnelerini alan öğrenciler de konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Taktir – teşekkür belgesi alanlara burs veriliyor mu? İşte başarı teşvik programı şartları ile ilgili detaylar…