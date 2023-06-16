Başarılı öğrencilere 5 bin TL karne hediyesi 2023 || Başarı teşvik programı başvurusu nasıl yapılır? Takdir – teşekkür belgesi alana ne kadar burs veriliyor?

Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak. Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleşen merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına varan tek seferlik başarı desteği elde edebilecek. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek verilecek.