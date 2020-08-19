Aydın'da ilk kez yazıtlı oda mezar bulundu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Alinda Antik Kenti çevresinde araştırma yapan Yüzey Araştırma ekibi, içerisinde yazıt olan oda mezar buldu. Bölgede ilk kez yazıtlı oda mezar bulunması heyecan yarattı. Oda mezarların milattan önce 4'üncü yüzyıllar ile milattan sonra 2'nci yüzyıllar arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Tesadüfen bulunan oda mezarın içerisinde 5 gömü yeri tespit edildi. İçinde 'Thyion oğlu Karatesidemosun' ismi yazılırken, mezarın önce tek kişilik, daha sonra ise aile mezarı olarak kullanıldığı tespit edildi.