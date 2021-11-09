AUZEF sınav yerleri açıklandı! auzef.istanbul.edu.tr AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AUZEF sınav giriş belgeleri için beklenen açıklama geldi. 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak AUZEF sınavı öncesi sınav yerleri İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından erişime açıldı. Söz konusu sınava katılacak olan öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile AUZEF sınav belgelerini sorgulayacaklar. 4 oturumda yapılacak AUZEF vize sınavlarına sınav giriş belgesi olmayanlar katılamayacak. Peki, sınav belgesi nasıl alınır? İşte, AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 9 Kasım tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Ders kayıtları sonrası vize sınavlarına hazırlanmaya başlayan uzaktan eğitim öğrencileri, üniversitenin takvimine göre 13-14 Kasım tarihlerinde söz konusu sınava katılacaklar. Ara sınava ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınacak.
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Değerli Öğrencilerimiz, 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sınav giriş belgelerinizi alabilirsiniz.
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
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Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
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Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.