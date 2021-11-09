AUZEF sınav yerleri açıklandı! auzef.istanbul.edu.tr AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.