×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023 | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#AUZEF Sınav Takvimi#Auzef Sınavları Ne Zaman#İstanbul Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2023 02:05

AUZEF final sınavı ne zaman, sorusu öğrenciler tarafından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler için AUZEF sınav takvimi yayınlandı. Bitirme Sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi içinde cevaplanması beklenecek. AUZEF bitirme sınavları 09:00-23:59 saatleri arasında gerçekleşecek. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, AUZEF sınav tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023 | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

AUZEF sınav tarihi 2023, İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlandı. Üniversite eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler için AUZEF final takvimi paylaşıldı. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecek. Sınav sonuçları da 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek. İşte, AUZEF sınav takvimi hakkında bilgiler.

2/4AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN

AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin Bitirme sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.

3/4AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Lütfen sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

Bitirme Sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi içinde cevaplanması beklenecektir.

4/4AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023 | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz. Sıradaki soruya geçtikten sonra önceki sorularda işaretlenen seçenekler değiştirilemez ve kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınmaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AUZEF Sınav Takvimi#Auzef Sınavları Ne Zaman#İstanbul Üniversitesi