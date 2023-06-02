AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023 | AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi!

AUZEF sınav tarihi 2023, İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlandı. Üniversite eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler için AUZEF final takvimi paylaşıldı. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecek. Sınav sonuçları da 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek. İşte, AUZEF sınav takvimi hakkında bilgiler.