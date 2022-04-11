AUZEF Ara (Vize) sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınavları nasıl yapılacak? İstanbul Üniversitesi'nden açıklama

AUZEF vize sınavları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 Bahar Yarıyılı sınav takvimi ile sınav tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini uzaktan devam ettiren öğrenciler, AUZEF ara sınavlarına girerken giriş belgelerini yanında bulunduracaklar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Öte yandan bu dönemin ilk sınavında HES Kodu bilgisi aranmayacaktır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlamaktadır.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM’den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).
Yukarıda belirtilen koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.