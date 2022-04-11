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AUZEF Ara (Vize) sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınavları nasıl yapılacak? İstanbul Üniversitesi'nden açıklama

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

AUZEF sınav tarihi, söz konusu sınav öncesi öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan duyuruya göre AUZEF 2021-2022 bahar yarıyılı ara sınavları, 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve çözümü için 30 dakika süre tanınacak. Peki, AUZEF Ara (Vize) sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2022 AUZEF vize sınavı tarihi ve süresi ile ilgili bilgiler.

1/4AUZEF Ara (Vize) sınavı ne zaman, saat kaçta AUZEF sınavları nasıl yapılacak İstanbul Üniversitesinden açıklama

AUZEF vize sınavları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 Bahar Yarıyılı sınav takvimi ile sınav tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini uzaktan devam ettiren öğrenciler, AUZEF ara sınavlarına girerken giriş belgelerini yanında bulunduracaklar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Öte yandan bu dönemin ilk sınavında HES Kodu bilgisi aranmayacaktır.

2/4AUZEF SINAVLARI SAAT KAÇTA

AUZEF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlamaktadır.

3/4SINAV NASIL YAPILACAK

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

4/4ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM’den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).

Yukarıda belirtilen koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi