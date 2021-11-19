ATA AÖF saat kaçta başlayacak, her oturum kaç dakika sürecek? İşte ATA AÖF saati ve süresi hakkında bilgiler
Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oturumlar öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de saat ve süre bilgisi oldu. Peki, ATA AÖF saat kaçta başlayacak, her oturum kaç dakika sürecek? İşte ATA AÖF saati ve süresi hakkında bilgiler
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Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF vize oturumları için artık son hazırlıkları yapıyor. 20-21 Kasım tarihlerinde üç oturumda yapılacak olan ATA AÖF sınavlarının saati ve süresi paylaşılmıştı.
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Üç oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
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SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.