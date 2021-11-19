ATA AÖF saat kaçta başlayacak, her oturum kaç dakika sürecek? İşte ATA AÖF saati ve süresi hakkında bilgiler

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER * Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.