ATA AÖF ders geçme notu kaç? AA, BA, BB, CB veya CC geçer mi? İşte harf notlarının anlamları
AÖF final sonuçlarının açıklanması ardından ders geçme notları merak konusu oldu. ATA AÖF değerlendirmeleri "Bağıl Değerlendirme Esasları" çerçevesinde değerlendiriliyor. Peki, ATA AÖF ders geçme notu kaç? AA, BA, BB, CB veya CC geçer mi? İşte harf notlarının anlamları
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AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ve AÖF harf notları açıklandı. AÖF ders geçme sisteminin nasıl olduğunu ve hangi harfin geçer not olduğu soruları gündem oldu.
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ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Öğrencilerin ilgili ders için başarı durumları harf notu olarak belirlenir. Bir dersten "AA, BA, BB, CB veya CC" harf notu alan öğrenci o dersten başarılı, "FF" harf notu alan öğrenci ise başarısız sayılır.
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ATA AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.