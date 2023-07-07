×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Aşure Günü ve muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu hangi tarihte başlayacak? İşte Diyanet takvimi

Güncelleme Tarihi:

#Aşure Günü Ne Zaman#Aşure Günü Tarihi #Muharrem Orucu Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 00:24

Aşure Günü ne zaman 2023 sorusu temmuz ayı devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Diyanet takvimine göre Hicri yılın ilk günü olan muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak gerçekleşiyor. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir ay olan muharrem ayı, ortak noktalar ve duygular ifade ediyor. “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnet olarak belirtiliyor. Peki, muharrem orucu ne zaman tutulacak? İşte, Aşure Günü tarihi ve muharrem orucu hakkında bilgiler.

1/4AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Aşure Günü ve muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu hangi tarihte başlayacak İşte Diyanet takvimi

Aşure Günü tarihi 2023 İslam aleminde manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının gelmesiyle beraber Aşure Günü ve muharrem ayı için geri sayım başladı. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği muharrem ayında dini kaynaklara göre ibadet etmek isteyenlerin kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Takvime göre bu sene Aşure günü temmuzda gerçekleşecek. Peki, Aşure gününe kaç gün kaldı, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar.

2/4AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

EN SON HABERLER

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır? Yaz okulu ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi duyurdu!

#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

#Cuma Mesajları 2023
YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi

YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi!

#Yks Tercihleri Ne Zaman
3/410 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

4/4AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Aşure Günü ve muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu hangi tarihte başlayacak İşte Diyanet takvimi

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşure Günü Ne Zaman#Aşure Günü Tarihi#Muharrem Orucu Ne Zaman

EN SON HABERLER

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır? Yaz okulu ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi duyurdu!

#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI (En güzel cuma günü sözleri) | Hadisli, farklı, ayetli, yeni, anlamlı, kısa-uzun cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletin!

#Cuma Mesajları 2023
YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi

YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi!

#Yks Tercihleri Ne Zaman