Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure ayı 2023 tarihi

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnet olarak ifade ediliyor. Muharrem ayında aynı zamanda aşure günü nedeniyle hazırlıklar şimdiden başladı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü aşure günü başlangıcı olarak biliniyor. olarak Peki, aşure günü ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının 10. günü ne zaman? İşte 2023 aşure günü tarihi