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Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure ayı 2023 tarihi

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#Aşure Günü#Aşure Ayı#Muharrem Ayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 09:47

Aşure Günü Muharrem ayı başlangıcı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Hicri yılın ilk ayı 2023 Muharrem ayı 19 Temmuz'da başladı. Muharrem ayı Müslümanlar tarafından manevi huzur ve paylaşımın arttığı bir aydır. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da bilinir. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure günü başlangıcı ile birlikte başlayacak. Peki, Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Aşure ayı 2023 tarihi

1/3Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor Aşure ayı 2023 tarihi

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnet olarak ifade ediliyor. Muharrem ayında aynı zamanda aşure günü nedeniyle hazırlıklar şimdiden başladı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü aşure günü başlangıcı olarak biliniyor. olarak Peki, aşure günü ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının 10. günü ne zaman? İşte 2023 aşure günü tarihi

2/3AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor. 

3/3AŞURE NEDEN YAPILIR, NASIL ORTAYA ÇIKTI

AŞURE NEDEN YAPILIR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda, Nuh'un ailesinin özel bir yemekle kutladığı iddia edilir. Erzakları neredeyse tükenmek üzere olduğundan, geriye kalanlar (özellikle tahıllar, kuru meyveler ve benzerleri) birlikte pişirilerek bir puding, yani şimdiki aşure denen şeye dönüşürdü.

Türk aileleri bu olayın anısına aşure yaparlar. Türk ve Bosnalı mutasavvıflarda (özellikle Bektaşilerde) aşure, sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme için özel dualarla hazırlanır. Aşure fakirlere, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılır.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname kitabında "Aşure, Muharrem'in onuncu günü yapılması gereken bir aştır." der.

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#Aşure Günü#Aşure Ayı#Muharrem Ayı