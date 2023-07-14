ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ | Aspartam nedir, hangi ürünlerde var? DSÖ Aspartam’ı kanserli madde ilan etti!

ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER
Mevcut tüm kanıtları gözden geçiren düzenleyiciler tarafından dünya çapında kullanım için yetkilendirilen bir yapay tatlandırıcı olan aspartam büyük gıda ve içecek üreticileri tarafından on yıllardır kullanıyor.
ABD merkezli sağlık sitesi Healthline "diyet", "sıfır şeker", "sıfır ya da az kalori" diye etiketlenen ürünlere dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Buna göre diyet, şekersiz ya da kalorisiz gazlı içecekler, dondurmalar, meyve suları, sakızlar, ketçap ve soslar, yoğurtlar, çikolata ve şekerleme ürünlerinin birçoğu aspartam ya da başka bir yapay tatlandırıcı içeriyor.
IARC, 2015 yılı raporunda "kanserojen olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunduğu glifosat içeren ürünlerden yabani ot öldürücü ve tarım ilaçları Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer'i zor durumda bırakmıştı.