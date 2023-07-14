×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ | Aspartam nedir, hangi ürünlerde var? DSÖ Aspartam’ı kanserli madde ilan etti!

Güncelleme Tarihi:

#Aspartam#Aspartam Nedir#Aspartam İçeren Ürünler
Muhammed Fatih Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 15:51

Aspartam içeren ürünler DSÖ’nün aldığı karar sonrasında gündemdeki yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) Aspartan’ı ‘muhtemelen kanserojen’ olarak sınıflandırdı. IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıta’ sahip olduğunu ifade etti. Sağlığına dikkat eden ve aldığı ürünlerdeki içerikleri kontrol eden kişiler de “Aspartam hangi ürünlerde var?” sorusunun cevabı ile ilgili araştırmalara başladı. Aspartam için kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğu ifade edildi. Peki, Aspartam nedir, hangi ürünlerde bulunur? İşte Aspartam içeren ürünler!

1/6ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ | Aspartam nedir, hangi ürünlerde var DSÖ Aspartam’ı kanserli madde ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınan karara göre Aspartam ‘muhtemelen kanserojen’ madde olarak ilan edildi. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan değerlendirmelere göre ‘sınırlı kanıta’ sahip olunan Aspartam’ın kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğu ifade edildi. Peki, Aspartam hangi ürünlerde var, neden zararlı? İşte Aspartam içeren ürünler listesi!

2/6ASPARTAM DSÖ TARAFINDAN “MUHTEMEL KANSEROJEN” MADDE İLAN EDİLDİ

ASPARTAM DSÖ TARAFINDAN “MUHTEMEL KANSEROJEN” MADDE İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) değerlendirmelerinde şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıt’ olduğunu belirtilip insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğu ifade edildi.

EN SON HABERLER

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak? 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

#Toki
İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak AÖF Sınav tarihi belli oldu

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? AÖF Sınav tarihi belli oldu!

#AÖF Yaz Okulu 2023
3/6ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ | Aspartam nedir, hangi ürünlerde var DSÖ Aspartam’ı kanserli madde ilan etti

IARC yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından şeker içermeyen tatlandırıcı aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayımladı. IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıta’ atıfta bulunarak, insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırdı ve JECFA ise kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğunu teyit etti.

DSÖ aspartamın kullanıldığı ürünlerle ilgili “Aspartam, 1980'lerden beri Diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcıdır” açıklamasını yaptı.

4/6ASPARTAM NEDİR, HANGİ ÜRÜNLERDE VAR

ASPARTAM NEDİR, HANGİ ÜRÜNLERDE VAR?

Aspartam, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. Çay şekerinden 180 kat daha tatlıdır. İlk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedilmiş, ABD'de 1974'te kullanımının onaylanmasından sonra uzun süre güvenilirliği tartışma konusu olmuştur. Aspartam kullanım güvenliği açısından ciddi tartışmalara neden olmuş, yapılan araştırmalarda bir zararı olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Avrupa Birliği'nde gıda katkı maddesi olarak E951 kod adını almıştır.

 

 

Fenilketonüri hastaları fenilalanini metabolize edemedikleri için bu amino asitten fazla almamaları gerekir. Aspartam vücutta fenilalanine dönüştüğü için fenilketonüri hastalarının günlük fenilalanin tüketimleri ile aspartam türketimlerini birlikte değerlendirmeleri gerekir. Bu yüzden aspartam içeren gıdaların üzerinde fenilketonuri hastalarına yönelik bir uyarı yazısı olur.

EN SON HABERLER

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak? 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

#Toki
İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak AÖF Sınav tarihi belli oldu

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? AÖF Sınav tarihi belli oldu!

#AÖF Yaz Okulu 2023
5/6ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER

ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER

Mevcut tüm kanıtları gözden geçiren düzenleyiciler tarafından dünya çapında kullanım için yetkilendirilen bir yapay tatlandırıcı olan aspartam büyük gıda ve içecek üreticileri tarafından on yıllardır kullanıyor.

ABD merkezli sağlık sitesi Healthline "diyet", "sıfır şeker", "sıfır ya da az kalori" diye etiketlenen ürünlere dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Buna göre diyet, şekersiz ya da kalorisiz gazlı içecekler, dondurmalar, meyve suları, sakızlar, ketçap ve soslar, yoğurtlar, çikolata ve şekerleme ürünlerinin birçoğu aspartam ya da başka bir yapay tatlandırıcı içeriyor.

 IARC, 2015 yılı raporunda "kanserojen olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunduğu glifosat içeren ürünlerden yabani ot öldürücü ve tarım ilaçları Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer'i zor durumda bırakmıştı.

 

6/6ASPARTAM İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ | Aspartam nedir, hangi ürünlerde var DSÖ Aspartam’ı kanserli madde ilan etti

Aspartam genellikle şekersiz ibaresi yer alan ürünlerde bulunuyor. Fakat her şekersiz ürünün de Aspartan içerdiği anlamına gelmiyor. Aşağıda yer alan listedeki ürünlerin birçoğunda Aspartan bulunuyor. 

-Şekersiz ibaresi yer alan içecekler
-Mısır gevreği
-Meyveli yoğurt
-Meyveli süt
-Diyet kola
-Diyet içecekler
-Soğuk çay
Sporcu besinleri
-Hazır kahve
-Sakız
-Şekerleme
-Konserve yiyecekler
-Çikolata
-Nane şekeri içeren şekerlemeler
-Soslar
-Hazır tatlılar
-Diş macunu
-Gargara suyu
-Paketli dondurma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aspartam#Aspartam Nedir#Aspartam İçeren Ürünler

EN SON HABERLER

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

Depremzedelere 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi desteği başvurusu nereden yapılacak? 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği

#Toki
İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ || Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak AÖF Sınav tarihi belli oldu

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023 || Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? AÖF Sınav tarihi belli oldu!

#AÖF Yaz Okulu 2023