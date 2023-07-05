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Asgari ücret zammı ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret hangi ay yatırılacak, ağustosta mı ödenecek? İşte asgari ücret zammının geçerli olacağı tarih!

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#Asgari Ücret Zammı#Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak#Asgari Ücret Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 02:04

Yeni asgari ücretin ne zaman verileceği temmuz ayının gelmesiyle çalışanların gündeminde yer aldı. Milyonlarca çalışanın beklediği 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 defa gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından temmuz ayı asgari ücret ara zammının net 11 bin 402 lira olması yönünde karara vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret ağustosta mı yatacak? İşte, yeni asgari ücretin yatırılacağı tarih bilgisi.

1/4Asgari ücret zammı ne zaman yatacak Yeni asgari ücret hangi ay yatırılacak, ağustosta mı ödenecek İşte asgari ücret zammının geçerli olacağı tarih

Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? sorusu zam oranının netleşmesiyle gündeme geldi. Asgari ücret için gerçekleştirilen 3 toplantı sonucunda brüt ve net asgari ücret zammı 20 Haziran tarihinde açıklandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. Çalışanlar zamlı asgari ücretleri ağustos ayında alacaklar. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Gerçekleştirilen 3. toplantı sonucunda asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yeni ve zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak. Buna göre ay başında maaş ödemesi alan çalışanlar 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 11 bin 402 TL maaş alacak.

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3/4ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı için yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

4/4İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34,04 zam yapıldı. En düşük işsizlik maaşı 5324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.

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