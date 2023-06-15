ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Hürriyet Ekonomi yazarı Ahmet Karabıyık konuyu köşesinde değerlendirdi. İşte ayrıntılar;



"İşveren, işçi sendikası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan görevlilerin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri de bugün başlıyor. Toplantılar öncesinde; ikinci yarıyılın asgari ücreti tahminleri de telaffuz edilmeye başlandı. Telaffuz edilen bu net tutarlar (Net; 10 bin lira, 10 bin 500 lira, 11 bin lira ve 11 bin 500 lira) üzerinden beraberinde artacak sigorta prim yükünü, brüt ücreti ve işveren maliyetlerini kalem kalem inceledik.



Örneğin ikinci altı ayda asgari ücretin net 10 bin 500 lira olarak belirlendiğini varsaydığımızda yüzde 23 oranındaki bu artış, çalışanın aylık net ücretinde 1.993 liralık yükselme sağlayacaktır. Toplam sigorta prim maliyeti 3.753 lira iken 4.632 liraya çıkıyor. İşveren maliyeti ise 12.259 liradan, 15.132 liraya çıkmış olacak. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında ise işveren maliyeti 14.514 lira olarak oluşacaktır."