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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK (Temmuz 2023) || Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Komisyon ikinci kez toplanacak! İşte asgari ücret zammı 2. toplantı tarihi!

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#Asgari Ücret 2023#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Asgari Ücret Temmuz Zammı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 18:10

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusu komisyonun geride kalan ikinci toplantısı ile gündeme geldi. Milyonları yakından ilgilendiren temmuz ayı asgari ücret zammı için görüşmeler başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak ara zam için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı dolaylı olarak da bazı ücretlere de yansıyacak. Ayıca Açıklanacak yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının maaşını da etkileyecek. TÜRK-İş, DİSK ve hükümetten temsilcilerin katıldığı ilk toplantının ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Yapılacak görüşmeler neticesinde brüt ve net asgari ücret zam oranı belli olacak. Peki, 2023 temmuz ara zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte Asgari Ücret Komisyonu 2. toplantı tarihi ve zam oranı hakkında detaylar.

1/3ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK (Temmuz 2023) || Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak Komisyon ikinci kez toplanacak İşte asgari ücret zammı 2. toplantı tarihi

Asgari ücret zammı için görüşmeler başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirlemek için ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Peki Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

2/3ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

TİSK Başkanı Akkol ise "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

3/3ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Hürriyet Ekonomi yazarı Ahmet Karabıyık konuyu köşesinde değerlendirdi. İşte ayrıntılar;

"İşveren, işçi sendikası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan görevlilerin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri de bugün başlıyor. Toplantılar öncesinde; ikinci yarıyılın asgari ücreti tahminleri de telaffuz edilmeye başlandı. Telaffuz edilen bu net tutarlar (Net; 10 bin lira, 10 bin 500 lira, 11 bin lira ve 11 bin 500 lira) üzerinden beraberinde artacak sigorta prim yükünü, brüt ücreti ve işveren maliyetlerini kalem kalem inceledik.

Örneğin ikinci altı ayda asgari ücretin net 10 bin 500 lira olarak belirlendiğini varsaydığımızda yüzde 23 oranındaki bu artış, çalışanın aylık net ücretinde 1.993 liralık yükselme sağlayacaktır. Toplam sigorta prim maliyeti 3.753 lira iken 4.632 liraya çıkıyor. İşveren maliyeti ise 12.259 liradan, 15.132 liraya çıkmış olacak. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında ise işveren maliyeti 14.514 lira olarak oluşacaktır."

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