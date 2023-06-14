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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ || Asgari ücret komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak, hangi gün?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 13:02

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler asgari ücret 2. toplantı tarihine çevrildi. Asgari ücret toplantılarında işçi kesimini TÜRK-İş işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Asgari ücretin değişmesiyle birlikte engelli aylığı, yaşlılık maaşı ve diğer birçok ödemede asgari ücret baz alındığından bu ücretlerde değişecek. Peki, asgari ücret komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak, hangi gün? İşte asgari ücret 2. toplantı tarihi...

1/5ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ || Asgari ücret komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak, hangi gün

Asgari ücret ikinci toplantı tarihi merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. 13 Haziran'da ilki gerçekleştirilen asgari ücret komisyonu toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, toplantının sona ermesinin ardından ilk değerlendirmeleri aktardı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor. İşveren ve işçi tarafı beklentilerini ve mevcut asgari ücretin değerlendirmesini toplantılarda ele alıyor. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2/5ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı saat 14.00’da sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek.

3/5ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İLK TOPLANTI SONUCU NE OLDU

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İLK TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak açıklamasında yeni asgari ücret hakkında herhangi bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek görüşmelerin bayram öncesinde bitmesini beklediklerini söyledi. Toplantıda işveren tarafını temsil eden TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak’ın açıklaması şu şekilde;

"Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz"

4/5ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA KİMLER KATILACAK

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA KİMLER KATILACAK?

Asgari ücret tespit komisyonunda işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci yer almaktadır. 2023 Asgari ücret ara zam görüşmelerinde İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

5/5ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI KAÇ KEZ OLACAK

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI KAÇ KEZ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha önce belirlenen bir toplantı takvimi bulunmuyor. Asgari ücret ara zammında iki tarafında beklenti ve zam oranı taleplerine göre toplantının kaç kez yapılacağına gidişata göre karar veriliyor.

2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenirken komisyon toplamda 4 kez bir araya geldi. Toplantı takvimi ise şu şekildeydi;

Asgari Ücret Tespit komisyonu 1. toplantı 7 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2. toplantı 14 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 3. toplantı : 20 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 4. toplantı 22 Aralık 2022 (Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı)

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