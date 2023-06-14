ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ || Asgari ücret komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI KAÇ KEZ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha önce belirlenen bir toplantı takvimi bulunmuyor. Asgari ücret ara zammında iki tarafında beklenti ve zam oranı taleplerine göre toplantının kaç kez yapılacağına gidişata göre karar veriliyor.

2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenirken komisyon toplamda 4 kez bir araya geldi. Toplantı takvimi ise şu şekildeydi;

Asgari Ücret Tespit komisyonu 1. toplantı 7 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2. toplantı 14 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 3. toplantı : 20 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit komisyonu 4. toplantı 22 Aralık 2022 (Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı)