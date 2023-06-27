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AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: (namaz-dua) Kurban Bayramı Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namaz ve zikirler

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#Arefe Günü İbadetleri#Arefe Günü Okunacak Dualar#Arefe Günü Kılınacak Namazlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 10:39

Arefe günü kılınacak namazlar, okunacak dualar, bu anlamlı günde ibadetlerine yoğunlaşmak isteyen müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı arefe günü bugün idrak edilecek. İslam aleminin iki önemli bayramından birisi olan Kurban vazifesinin yerine getirmeden önce ellerini semaya açarak dua etmeye hazırlananlar ise hangi ibadetlerin yapılabileceğini merak ediyor. Peygamber Efendimiz “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) şeklinde buyurmuştur. Arefe günü dua ve tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu ve günahların bağışlanması için en önemli günlerden birisidir. Müslümanlar başta namaz kılma, Kur’an-ı Kerim okuma, tesbih ve zikir gibi ibadetlerini bu gece yerine getirebilir. Arefe günü Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Peki Arefe günü hangi ibadetler yapılır? İşte, Kurban Bayramı öncesinde çekilecek zikirler, okunacak dualar, kılınacak namazlara ilişkin bilgiler…

1/8AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: (namaz-dua) Kurban Bayramı Arefe günü hangi ibadetler yapılır Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namaz ve zikirler



Arefe günleri müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle Kurban Bayramı’nın 1. günü müslümanlar kurban kesme ibadetine yoğunlaşırken normal ibadetler bazen göz ardı edilebilir. Bu durumda müslümanlar arefe günlerinde ibadetlerini yerine getirmeye ayrı bir özen göstermektedir. Arefe günleri kimileri İhlas Suresi’nin okunması gerektiğini ifade ederken kimileri de teşrik tekbiri getirebilir. Bu günde kabir ziyaretleri yapmak, gün içerisinde dua etmek, istiğfarlar çekmek ve Kur’an-ı Kerim okumak ayrıca önemlidir. İbadetlerin yanı sıra müslümanlar anlamlı günde kalp kırmayaya ve günah işlememeye dikkat etmelidir. Zilhicce ayının dokuzuncu gününe gelen arefe gününde tekbir getirmek, ister cemaatle ister yalnız başına namaz kılmak önemlidir. İşte, Arefe günü okunacak dualar, kılınacak namazlar ve diğer ibadetler…

2/8AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Din alimleri tarafından arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor. Müslümanlar arefe gününde dua edebileceği gibi teşrik tekbiri de getirebilir. Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Peygamber Efendimiz arefe gününün önemini “ Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurarak vurgulamıştır.

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

3/8AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: (namaz-dua) Kurban Bayramı Arefe günü hangi ibadetler yapılır Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namaz ve zikirler

Genel olarak arefe günü yerine getirilecek ibadetler şunlardır;

Kabir ziyaretleri yaparak, ölülerin ruhları için dua ve sureler okunmalıdır,

Kuran-ı Kerim okunmalı, bol bol zikir çekilmelidir,

Arife gününe hürmet gösterip her türlü günahtan uzak durmalı, kalbi temizlemeye çalışılmalıdır,

Gün içerisinde bol bol dua edilmeli ve istiğfarlar çekilmelidir,

1000 adet ihlas-ı şerifin okunmasının faziletli olduğu bilinmektedir.

4/8AREFE GÜNLERİ OKUNABİLECEK DUALAR

AREFE GÜNLERİ OKUNABİLECEK DUALAR

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver

5/8AREFE GÜNÜ TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR

AREFE GÜNÜ TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Müslümanlar arefe gününde dua edebileceği gibi teşrik tekbiri de getirebilir. Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Teşrik Tekbirinin anlamı: Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn bidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

6/8AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Din alimleri tarafından arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor. İhlas Suresi okunuşu ve anlamı aşağıda bulunmaktadır.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

 

7/8AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

8/8AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

 

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