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Ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatili tarihi

#Ara Tatil#Nisan Ara Tatil#Seoanasayfa

15 tatili geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Ara tatillerin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da "ara tatil kaç gün olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

1/3Ara tatil ne zaman İşte Nisan ara tatili tarihi

Eğitim yılının ilk ara tatili sonrası gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, ara tatili döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. İşte, Nisan ara tatili tarihi...

2/32. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

 

 

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