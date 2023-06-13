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AÖL SINAV VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023: Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte, AÖL kayıt yenileme kılavuzu

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınavları#AÖL Kayıt Yenileme#AÖL 3. Dönem Sınavları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:43

Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri ve 3. dönem sınav tarihleri gündemde yer alıyor. Kayıt yenileme yapmayan adaylar 3. dönem sınavlarına giremeyecek. Kayıt işlemleri internet üzerinden kayıt ücretinin yatırılması ve otomatik ders atamasıyla birlikte gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Öğrencilerin sorumlu oldukları derslerden başarıyla geçebilmeleri için ders geçme notu olan 45’i yakalamaları gerekiyor. Peki, Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte, AÖL kayıt yenileme ekranı...

1/4AÖL SINAV VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023: Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı İşte, AÖL kayıt yenileme kılavuzu

AÖL kayıt yenileme için son gün yaklaşıyor. Bir yandan kayıtlar devam ederken, diğer yandan AÖL 3. dönem sınav tarihleri araştırmaları hız kazandı. AÖL 3. dönem sınavlarında öğrenciler, seçim yaptıkları derslerden sorumlu olacak. Kayıt işlemini yapmayan veya ücretini ödemeyen adaylar, sınavlara giriş yapamayacak. Geçtiğimiz 2. dönem sınavlarında öğrenciler sınavlara AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden online olarak katılmıştı. Peki, Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte, AÖL sınav tarihleri 2023

2/4AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler 3. dönem sınavlarına giriş yapamazlar.

18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır. Adaylar bu tarihine kadar kayıt ücretlerini yatırabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4AÖL 3 .DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3 .DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayında uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak sınav günü ve saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Sınav tarihlerinin detaylı olarak ilerleyen günlerde meb.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

4/4AÖL SINAVLARI ONLİNE MI

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Yayınlanan sınav takviminde 3. dönem sınavları e-Sınav şeklinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Ders geçme notu alt sınırı ise 45 puan olarak belirlenmiştir. Yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemez. Değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken her doğru yanıtının puan olarak karşılığı 5’dir.

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