AÖL SINAV VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023: Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte, AÖL kayıt yenileme kılavuzu

AÖL kayıt yenileme için son gün yaklaşıyor. Bir yandan kayıtlar devam ederken, diğer yandan AÖL 3. dönem sınav tarihleri araştırmaları hız kazandı. AÖL 3. dönem sınavlarında öğrenciler, seçim yaptıkları derslerden sorumlu olacak. Kayıt işlemini yapmayan veya ücretini ödemeyen adaylar, sınavlara giriş yapamayacak. Geçtiğimiz 2. dönem sınavlarında öğrenciler sınavlara AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden online olarak katılmıştı. Peki, Açık lise MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte, AÖL sınav tarihleri 2023