AÖL meb.gov.tr öğrenci girişi ekranı | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖL sınav tarihleri 2023

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.
İtirazlar tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Ancak sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor.