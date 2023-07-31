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AÖL meb.gov.tr öğrenci girişi ekranı | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖL sınav tarihleri 2023

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Giriş Ekranı#Milli Eğitim Bakanlığı#Aöl Sınav Sonuçları 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 21:02

AÖL sınav öğrenci giriş ekranı, söz konusu sınavların başlamasıyla öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek AÖL 3. Dönem sınavlarını tamamlayacaklar. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitecek? İşte, Açık Lisesi meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5AÖL meb.gov.tr öğrenci girişi ekranı | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak AÖL sınav tarihleri 2023

Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL sınavları online olarak tamamlanacak. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlere yanıt arayacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Takvime göre AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde sona erecek. AÖL 3. dönem sınav sonuçları sınavlar tamamlandıktan sonra erişime açılacak. İşte, AÖL sınav ekranı ve sınav sonuç tarihi bilgisi.

2/5AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

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3/5AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÇILDI MI

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÇILDI MI?

AÖL sınavları başladıktan sonra sınav ekranı erişime açılacak. Aşağıdaki ekrandan sınavlara katılım sağlayabilirsiniz.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKAYINIZ

4/5AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

İtirazlar tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Ancak sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor.

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5/5AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK

AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmüyor. Sınav değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden yapılıyor.

Adaylar sınavlarda doğru yanıtladıkları her soru için 5 puan alacak. En az 9 soruya doğru yanıt veren adaylar 45 puana ulaşarak ders geçme notu alt sınırını yakalayacak. Örneğin sınavlarda 13 soruya doğru yanıt veren aday 65 puan alarak sorumlu olduğu dersi başarıyla tamamlayacak.

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#AÖL Sınav Giriş Ekranı#Milli Eğitim Bakanlığı#Aöl Sınav Sonuçları 2023

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