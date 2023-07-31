AÖL meb.gov.tr öğrenci girişi ekranı | Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖL sınav tarihleri 2023

Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL sınavları online olarak tamamlanacak. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlere yanıt arayacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Takvime göre AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde sona erecek. AÖL 3. dönem sınav sonuçları sınavlar tamamlandıktan sonra erişime açılacak. İşte, AÖL sınav ekranı ve sınav sonuç tarihi bilgisi.