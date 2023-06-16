AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır? Açık Lise kayıtlarında son bir hafta!

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için artık son günler yaklaştı. MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. İşte, AÖL 3. Dönem kayıt tarihleri hakkında bilgiler.