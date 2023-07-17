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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları online mi? MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Tarihi#Açık Lise Sınavı Ne Zaman#Aöl Sınavı Online Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 00:25

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2023 son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi erişime açıldı. Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleşecek olan AÖL sınavlarında, her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 olurken toplam 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak. Öte yandan AÖL sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da MEB duyurusu ile netlik kazandı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL sınav takvimi bilgisi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman 2023? sorusu MEB duyurusu ile yanıt buldu. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin haftalardır beklediği Açık Öğretim Lisesi 2022 2023 sınav tarihleri yayınlandı. Online gerçekleşecek olan AÖL sınavları, yapılan duyuruda ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 18 Temmuz'da başlayıp 9 Ağustos tarihinde sona erecek. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak? İşte, 2023 Açık Lise 3. Dönem sınav takvimi hakkında bilgiler.

2/5AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları online mi? MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı!

#AÖL Sınav Tarihi
3/5AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

4/5AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları online mi? MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı!

#AÖL Sınav Tarihi
5/5AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL sınavları online mi MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları online mi? MEB açık lise sınav tarihleri yayınlandı!

#AÖL Sınav Tarihi