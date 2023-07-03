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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak 2023?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi 2023#AÖL 3. Dönem Sınavları#AÖL 3. Dönem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:43

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için birinci ve ikinci dönem sınavlarının ardından AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 merak konusu oldu. MEB tarafından yapılan açıklamada sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrencilerin kayıtlarının 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık olacağı duyuruldu. Kayıt yaptırmayan adaylar AÖL 3. dönem sınavlarına katılamayacak. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak 2023? İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023

1/4AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak 2023

Açık lise öğrencileri, AÖL 3. dönem sınav tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Kayıt döneminin sona ermişti, ancak 3 Temmuz'da bir gün süreyle kayıt ücretini yatıran öğrenciler kayıt yaptırabilecekler. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve sınav 25 dakika sürüyor. AÖL ders geçme notu 2022-2023 eğitim öğretim yılında 45 olarak belirlendi. 45’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Temmuz ayı ile birlikte Açık lise öğrencileri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB’in açıkladığı takvimin detayları…

2/4AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"2022/3 dönemi sınav katılım ücretini yatıran veya sınav katılım ücretinden muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık kalacaktır. " duyurusuna yer verildi.

3/4AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav uygulama takviminde 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağı duyuruldu.

Sınavın günü ve saatine ilişkin bir duyuru yayınlanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-lise-taban-puanlari-2023-meb-anadolu-ve-fen-liseleri-taban-puanlari-ve-yuzdelik-dilimler-2023-aciklandi-mi-lgs-tavan-taban-puanlari-ve-kontenjanlari-ne-zaman-aciklanacak-42292446

4/4AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerini tamamlamayan ve sınav ile kayıt ücretini yatırmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları online düzenlenmesi durumunda sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar şifresi ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yaparak ders seçimi yaptığı sınavlara belirlenen zaman diliminde istediği saatte giriş yapabiliyor. Sınavlarda 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor.

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