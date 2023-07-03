AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak 2023?

Açık lise öğrencileri, AÖL 3. dönem sınav tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Kayıt döneminin sona ermişti, ancak 3 Temmuz'da bir gün süreyle kayıt ücretini yatıran öğrenciler kayıt yaptırabilecekler. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve sınav 25 dakika sürüyor. AÖL ders geçme notu 2022-2023 eğitim öğretim yılında 45 olarak belirlendi. 45’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Temmuz ayı ile birlikte Açık lise öğrencileri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB’in açıkladığı takvimin detayları…