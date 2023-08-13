AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023: Açık öğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2023-2024 yeni dönem hangi tarihte başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından adayların gündeminde yer alıyor. 28 Temmuz günü online olarak uygulanmaya başlayan sınavlar 9 Ağustos'ta sona erdi. Sınavların tamamlanmasıyla da değerlendirme süreci başladı. Tüm sorulara doğru yanıt veren öğrenciler 100 tam puan alacak. Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. Sınav sonrası ise uygulanmasına ilişkin itirazlar başlayacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...