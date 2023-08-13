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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023: Açık öğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2023-2024 yeni dönem hangi tarihte başlayacak?

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#AÖL 3. Dönem Sınav Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi#AÖL Sonuçları MEB Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 10:58

AÖL sınav sonuçları için meb.gov.tr'den gelecek açıklama bekleniyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona erdi. Sınavların tamamlanmasıyla adaylar sonuç tarihini odaklandı. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarında sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltildi. Sınav değerlendirmesi ve puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Online ortamda gerçekleştirilen sınav sonuçlarının ardından da yeni kayıt döneminin başlaması bekleniyor. Diğer taraftan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken AÖL'ye ilk kez kayıt yaptıracak ve kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olanlar takvim bilgisi de sorgulanıyor. Peki AÖL 3. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 yeni dönem hangi tarihte başlayacak? İşte, AÖL sınav sonuçları tarihi hakkında bilgiler...

1/3AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023: Açık öğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AÖL 2023-2024 yeni dönem hangi tarihte başlayacak

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından adayların gündeminde yer alıyor. 28 Temmuz günü online olarak uygulanmaya başlayan sınavlar 9 Ağustos'ta sona erdi. Sınavların tamamlanmasıyla da değerlendirme süreci başladı. Tüm sorulara doğru yanıt veren öğrenciler 100 tam puan alacak. Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. Sınav sonrası ise uygulanmasına ilişkin itirazlar başlayacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2/3AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3.dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona erdi. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayının üçüncü haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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3/3AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK

AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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