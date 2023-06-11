AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak?

2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...