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AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak?

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Sınavları#Anadolu Üniversitesi AÖF
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 12:45

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre bahar dönemi sonu sınavları 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. 2023 bahar dönemi sona ererken öğrenciler yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde yaz döneminde düzenlenen yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunmaktadır. AÖF yaz okulu genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilir. Bu dönemde AÖF öğrencileri, normal dönemde alamadıkları dersleri veya ertelemek durumunda kaldıkları dersleri tamamlayabilirler. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, AÖF sınav ve kayıt tarihleri 2023

1/4AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak

2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...

2/4AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

3/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

4/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Sınavları#Anadolu Üniversitesi AÖF